Зимина (Боркова) Анна Игнатьевна 01.08.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зимина (Боркова) Анна Игнатьевна

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Место рождения

Гусиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Борков Игнатий Александрович

Мать: Боркова Матрена Ивановна

Гусиха, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котикова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Зимин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.12.1936

Дочь: Соколова (Зимина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Зимин Николай Дмитриевич

Смерть
27.03.2000
Долматовский, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

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