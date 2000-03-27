Зимина (Боркова) Анна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1909
Дата смерти27.03.2000
ПолЖенский
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котикова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Зимин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1936
Дочь: Соколова (Зимина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Зимин Николай Дмитриевич
Смерть
27.03.2000
Долматовский, Заволжский муниципальный район, Ивановская область