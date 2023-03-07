Ежова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежов Федор Финогенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834