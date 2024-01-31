Степанкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанкин Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности