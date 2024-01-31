Степанкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанкин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанкин Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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