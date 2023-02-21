Кондрашова (Князева) Параскева Иоанникиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
05.06.1911
Рождение ребёнка
26.07.1912
Рождение ребёнка
10.10.1917
Сын: Кондрашов Михаил
Отец ребёнка: Кондрашов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иван
Смерть
Неизвестно