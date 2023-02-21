Кондрашова (Князева) Параскева Иоанникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова (Князева) Параскева Иоанникиевна

Кондрашова (Князева) Параскева Иоанникиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
05.06.1911

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
26.07.1912

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Рождение ребёнка
10.10.1917

Сын: Кондрашов Михаил

Отец ребёнка: Кондрашов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close