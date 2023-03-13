Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мокинъ Павелъ
Мокинъ Павелъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Александровка
Дата рождения
13.12.1908
Пол
Мужской
Отец
Мокинъ Романъ
1872 г.р.
Мать
Мокина (Каратова) Ксения
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1908
Отец:
Мокинъ Романъ
Мать:
Мокина Ксения
Александровка
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия