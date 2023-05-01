Хряков Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клишо Маргарита Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1987