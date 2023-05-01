Хряков Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хряков Георгий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клишо Маргарита Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
06.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1987

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