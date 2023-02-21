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Tevelev Gertsik
Tevelev Gertsik
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1875
Пол
Мужской
Отец
Tevelev Girsh Zalman
Между 1852 и 1853 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Tevelev Girsh Zalman
Мать: не указана
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