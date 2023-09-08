Агрипинна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Холина Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров
Рождение ребёнка
18.03.1880 ст.
Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров
Рождение ребёнка
07.02.1885 ст.
Дочь: Холина Мария Герасимова
Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно