Агрипинна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипинна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Холина Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1880 ст.

Сын: Холин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Холин Николай Герасимов

Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров

Рождение ребёнка
07.02.1885 ст.

Дочь: Холина Мария Герасимова

Отец ребёнка: Холин Герасим Федоров

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Герасим Федоров

Смерть
Неизвестно
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