Бигун Владимир Антонович
Место рождения
Дата рождения18.03.1930
Дата смерти30.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930
Отец: Бигун Антон Георгиевич
Мать: Бигун Антонина
Рождение ребёнка
21.03.1954
Дочь: Безносова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.1996
Смела, Черкаська область