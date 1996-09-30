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Бигун Владимир Антонович

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Место рождения

Мокрое, Житомирська область

Дата рождения

18.03.1930

Дата смерти

30.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1930

Отец: Бигун Антон Георгиевич

Мать: Бигун Антонина

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
21.03.1954

Дочь: Безносова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.1996
Смела, Черкаська область
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