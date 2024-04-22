Ливен Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливен Александр Андреевич

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1860

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
16.10.1885

Сын: Liven (lieven) Andrei Александрович

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Lieven Peter Alexandrovich Александрович

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Извольская Мария Александровна

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Смерть
1901
Italy
Italy
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