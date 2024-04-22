Ливен Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
16.10.1885
Сын: Liven (lieven) Andrei Александрович
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Lieven Peter Alexandrovich Александрович
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Извольская Мария Александровна
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Смерть
1901
Italy
Italy