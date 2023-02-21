Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1843

Отец: Иевлий

Мать: Ксения (Аксиния)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close