Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Игнат Семенов

Мать: Вера Федоровна

Смерть
Неизвестно
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