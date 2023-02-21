Биденко Валерий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1976
Сын: Биденко Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Биденко Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кузьминична