Биденко Валерий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биденко Валерий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1976

Сын: Биденко Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Хабаровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биденко Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кузьминична

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