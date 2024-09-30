Райккерус (Виролайнен) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Виролайнен) Екатерина Абрамовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.07.1907

Муж: Райккерус Иван Абрамович

Рождение ребёнка
25.12.1908

Сын: Райккерус Абрам Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.02.1913

Сын: Райккерус Константин Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Абрамович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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