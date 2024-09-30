Райккерус (Виролайнен) Екатерина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения10.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1907
Рождение ребёнка
25.12.1908
Отец ребёнка: Райккерус Иван Абрамович
Рождение ребёнка
17.02.1913
Сын: Райккерус Константин Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно