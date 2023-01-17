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Займенцев Василий Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 23.01.1895

Жена: Агапова Матрона Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Василий Петрович Займенцев -27 лет Невеста: казачка Красноярской станицы Матрона Гавриловна Агапова - 22 года Поручители: Красноярские мещане Дмитрий Андреевич Куренцов,... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1904 ст.

Дочь: Займенцева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Агапова Матрона Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Патрикий Васильевич Ветлугин и казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-47 файл 10 номер 18
Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.

Сын: Займинцев Патрикий Васильевич

Мать ребёнка: Агапова Матрона Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Патрикий Васильевич Ветлугин и Красноярская казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-59 файл 23 номер 41
Смерть
Неизвестно
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