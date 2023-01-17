Займенцев Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 23.01.1895
Жених: Красноярский мещанин Василий Петрович Займенцев -27 лет Невеста: казачка Красноярской станицы Матрона Гавриловна Агапова - 22 года Поручители: Красноярские мещане Дмитрий Андреевич Куренцов,... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1904 ст.
Дочь: Займенцева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Агапова Матрона Гавриловна
Восприемники: Красноярский мещанин Патрикий Васильевич Ветлугин и казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-47 файл 10 номер 18
Рождение ребёнка
16.03.1907 ст.
Сын: Займинцев Патрикий Васильевич
Мать ребёнка: Агапова Матрона Гавриловна
Восприемники: Красноярский мещанин Патрикий Васильевич Ветлугин и Красноярская казачка девица Агриппина Гавриловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-59 файл 23 номер 41
Смерть
Неизвестно