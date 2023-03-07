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Филатова (Аблюзина) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890

Отец: Аблюзинъ Владиміръ

Мать: Аблюзина Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.06.1911

Муж: Филатовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1911

Сын: Филатовъ Анатолий

Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1913

Сын: Филатовъ Петръ

Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Филатовъ Николай

Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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