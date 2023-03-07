Филатова (Аблюзина) Дарья
Место рождения
Дата рождения07.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1890
Отец: Аблюзинъ Владиміръ
Мать: Аблюзина Ольга
Бракосочетание
24.06.1911
Муж: Филатовъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.11.1911
Сын: Филатовъ Анатолий
Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.10.1913
Сын: Филатовъ Петръ
Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.12.1914
Сын: Филатовъ Николай
Отец ребёнка: Филатовъ Иванъ