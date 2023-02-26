Селивёрстова Стефанида Афиногенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова Стефанида Афиногенова

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Место рождения

с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1838

Муж: Селивёрстов Александр Иванов

Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
25.05.1843

Дочь: Феодосия Александрова

Отец ребёнка: Селивёрстов Александр Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1845

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Селивёрстов Александр Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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