Селивёрстова Стефанида Афиногенова
Место рожденияс.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Еропкино Мещёвского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.01.1838
Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
25.05.1843
Дочь: Феодосия Александрова
Отец ребёнка: Селивёрстов Александр Иванов
Рождение ребёнка
15.08.1845
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Селивёрстов Александр Иванов
Смерть
Неизвестно