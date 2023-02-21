Gastold (Kowgillo) Elzbeta
Место рожденияLietuva
Дата рождения1460
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1460
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
1500
Сын: Gasztold Grezgorz
Отец ребёнка: Gasztold Mig
Lietuva
Рождение ребёнка
03.06.1505
Сын: Gasztold Jakób
Отец ребёнка: Gasztold Mig
Rosieny, Lietuva
Le 23 octobre 1596. Décret d’évidence sur les nobles de la campagne de Rosienie. 23 октября 1596. Указ о дворянах в сельской местности Росиены.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gasztold Mig
Смерть
Неизвестно