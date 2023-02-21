Gastold (Kowgillo) Elzbeta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gastold (Kowgillo) Elzbeta

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1460

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1444 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1460

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
1500

Сын: Gasztold Grezgorz

Отец ребёнка: Gasztold Mig

Lietuva
Рождение ребёнка
03.06.1505

Сын: Gasztold Jakób

Отец ребёнка: Gasztold Mig

Rosieny, Lietuva
Le 23 octobre 1596. Décret d’évidence sur les nobles de la campagne de Rosienie. 23 октября 1596. Указ о дворянах в сельской местности Росиены.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gasztold Mig

Смерть
Неизвестно
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