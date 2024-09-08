Олиференко Захарий Никитич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.
Сын: Олиференко Козьма Захарович
Мать ребёнка: Олиференко (Кнут) Устина Кирилловна
Рождение ребёнка
15.12.1807 ст.
Сын: Олиференко Даниил Захарович
Мать ребёнка: Олиференко (Кнут) Устина Кирилловна
Смерть
После 1807