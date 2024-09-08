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Олиференко Захарий Никитич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Олиференко Никита Григорьевич

Мать: Олиференко Анна Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олиференко (Кнут) Устина Кирилловна

Рождение ребёнка
01.11.1802 ст.

Сын: Олиференко Козьма Захарович

Мать ребёнка: Олиференко (Кнут) Устина Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1807 ст.

Сын: Олиференко Даниил Захарович

Мать ребёнка: Олиференко (Кнут) Устина Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1807

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