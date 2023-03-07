Куранов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1915 ст.
Дата смерти02.07.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915 ст.
Восприемники: крестьянине деревни Александрии Никита Ильич Милькин и священническая вдова Марфа Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-82 файл 6 номер 5
Смерть
02.07.1915 ст.
Умер от поноса в возрасте полгода https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-84 файл 10 номер 18