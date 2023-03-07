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Куранов Василий Васильевич

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Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.02.1915 ст.

Дата смерти

02.07.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1915 ст.

Отец: Куранов Василий Степанович

Мать: Куранова Мария Даниловна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: крестьянине деревни Александрии Никита Ильич Милькин и священническая вдова Марфа Николаевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-82 файл 6 номер 5
Смерть
02.07.1915 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от поноса в возрасте полгода https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-84 файл 10 номер 18
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