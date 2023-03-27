Хромушин Геннадий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромушин Геннадий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рита Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, позднее — доктор экономических наук, профессор МГИМО
Смерть
2002
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