Хромушин Геннадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рита Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, позднее — доктор экономических наук, профессор МГИМО
Смерть
2002