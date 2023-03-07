Волковъ Григорій
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Волковъ Логинъ
Мать: Волкова Аксинья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Волкова Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Волковъ Логиновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Волкова Татьяна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Волковъ Сергей
Мать ребёнка: Волкова Татьяна
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Волковъ Аѳанасій
Мать ребёнка: Волкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Татьяна