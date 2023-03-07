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Волковъ Григорій

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Волковъ Логинъ

Мать: Волкова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Волкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Волковъ Логиновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Волкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Волковъ Сергей

Мать ребёнка: Волкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Волковъ Аѳанасій

Мать ребёнка: Волкова Татьяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Татьяна

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