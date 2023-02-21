Хорошавина (?) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1864
2 брак, вдова _____ Михайлович Бажин, д. Бажинская
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хорошавин Андрей Петрович
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Авксентевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно