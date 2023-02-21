Хорошавина (?) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Хорошавин Пётр Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова _____ Михайлович Бажин, д. Бажинская
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хорошавин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Авксентевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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