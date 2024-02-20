Кутайсова (Лопухина) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти25.04.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
28.05.1800
Супруг(-а): Пaраскeвья Петровна гр.Кутайсова (кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1802
Дочь: Голицына Александрина Павловна
Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович
Of Moskva, Moskva, Russia, Ussr
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутайсов Ипполит Павлович
Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович
Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович
Смерть
25.04.1870
St. Petersburg, Russia
Похороны
1870
Тихвинское кладбище