Кутайсова (Лопухина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутайсова (Лопухина) Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

25.04.1870

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Лопухин Пётр Васильевич

Мать: Лопухин Ekaterina Nikolayevna

Бракосочетание
28.05.1800

Муж: Кутайсов Павел Иванович

Супруг(-а): Пaраскeвья Петровна гр.Кутайсова (кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1802

Дочь: Голицына Александрина Павловна

Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович

Of Moskva, Moskva, Russia, Ussr
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кутайсов Иван Павлович

Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутайсов Ипполит Павлович

Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Кутайсов Павел Иванович

Смерть
25.04.1870
St. Petersburg, Russia
Похороны
1870
Тихвинское кладбище
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