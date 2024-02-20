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Кутайсов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1780

Дата смерти

25.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1780

Отец: Граф Кутайсов Иван Павлович

Мать: Графиня Кутайсова Анна Петровна

Бракосочетание
28.05.1800

Жена: Кутайсова Прасковья Петровна

Супруг(-а): Пaраскeвья Петровна гр.Кутайсова (кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
02.05.1802

Дочь: Голицына Александрина Павловна

Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна

Of Moskva, Moskva, Russia, Ussr
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кутайсов Иван Павлович

Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутайсов Ипполит Павлович

Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна

Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна

Смерть
25.11.1840
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