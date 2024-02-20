Кутайсов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1780
Дата смерти25.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1780
Бракосочетание
28.05.1800
Супруг(-а): Пaраскeвья Петровна гр.Кутайсова (кн. Лопухина)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1802
Дочь: Голицына Александрина Павловна
Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна
Of Moskva, Moskva, Russia, Ussr
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутайсов Ипполит Павлович
Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна
Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Кутайсова Прасковья Петровна
Смерть
25.11.1840