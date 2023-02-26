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Пелагея Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

14.12.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1908

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Смерть
14.12.1910
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище
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