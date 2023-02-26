Пелагея Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти14.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1908
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Смерть
14.12.1910
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Ворушенском кладбище