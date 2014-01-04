Мальнева Варвара Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальнева Варвара Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2014

Отец: Мальнев Денис Михайлович

Мать: Мальнева Лилия Валерьевна

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