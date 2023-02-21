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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1834
Дата смерти
1836
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Чередова) Надежда Алексеева
Около 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать:
Надежда Алексеева
Смерть
1836
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