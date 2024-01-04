Поповкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповкин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжак Василий

Мать: Рыжак Валентина

Рождение ребёнка
25.11.1975

Дочь: Самарина Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Козленко Василиса Васильевна

Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповкин Богдан Викторович

Мать ребёнка: Козленко Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козленко Василиса Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Козленко Василиса Васильевна

Смерть
Неизвестно
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