Поповкин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыжак Василий
Мать: Рыжак Валентина
Рождение ребёнка
25.11.1975
Дочь: Самарина Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Козленко Василиса Васильевна
Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповкин Богдан Викторович
Мать ребёнка: Козленко Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно