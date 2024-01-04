Козленко (Рыжак) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козленко (Рыжак) Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1975

Дочь: Самарина Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Поповкин Виктор

Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповкин Богдан Викторович

Отец ребёнка: Поповкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козленко Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Козленко Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козленко Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповкин Виктор

Развод
Неизвестно

Муж: Поповкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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