Козленко (Рыжак) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1975
Дочь: Самарина Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Поповкин Виктор
Украинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповкин Богдан Викторович
Отец ребёнка: Поповкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козленко Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Козленко Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козленко Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповкин Виктор
Развод
Неизвестно
Муж: Поповкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан