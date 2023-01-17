(Плешакова) Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плешакова) Акулина Степановна

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1905

Муж: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Рождение ребёнка
25.11.1907

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Рождение ребёнка
21.08.1911

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Рождение ребёнка
19.07.1917

Сын: Енотов Степан Петрович

Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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