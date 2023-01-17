(Плешакова) Акулина Степановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1905
Рождение ребёнка
25.11.1907
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Рождение ребёнка
21.08.1911
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Рождение ребёнка
19.07.1917
Отец ребёнка: Енотов Св Во О Бр 24.02.1948 Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно