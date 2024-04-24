Шилина (Абашкина) Марфа Павловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
После 1905
Дочь: Шилина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
Бракосочетание
08.11.1909
Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1911
Дочь: Шилина Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
Рождение ребёнка
09.10.1912
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
Рождение ребёнка
06.04.1914
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
Рождение ребёнка
27.09.1915
Дочь: Шилина Анна Борисовна
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
кр. Ерченкова Евдокия Ивановна [Ф.256 оп.1 Д.205]
Рождение ребёнка
20.04.1917
Дочь: Шилина Александра Борисовна
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
Ф.256 оп.1 Д.205 Ф.93 оп.4. Д.5
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Шилин Александр Борисович
Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич
запись о рождении №25 [Ф.256 оп.1 Д.205] дубликат Ф.1395.о.1.д.1
Смерть
Неизвестно