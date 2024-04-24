Шилина (Абашкина) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилина (Абашкина) Марфа Павловна

Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1905

Дочь: Шилина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Шилин Борис Тереньтьевич

Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1911

Дочь: Шилина Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Шилин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Шилин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Рождение ребёнка
27.09.1915

Дочь: Шилина Анна Борисовна

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
кр. Ерченкова Евдокия Ивановна [Ф.256 оп.1 Д.205]
Рождение ребёнка
20.04.1917

Дочь: Шилина Александра Борисовна

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Ф.256 оп.1 Д.205 Ф.93 оп.4. Д.5
Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Шилин Александр Борисович

Отец ребёнка: Шилин Борис Тереньтьевич

Богатьково, город Алексин, Тульская область
запись о рождении №25 [Ф.256 оп.1 Д.205] дубликат Ф.1395.о.1.д.1
Смерть
Неизвестно
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