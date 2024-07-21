Хомутова Неонила Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.10.1906 ст.
Дата смерти05.11.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906 ст.
Крещение
31.10.1906 ст.
Воспреемники: Села Болгар крестьянин Евфимий Феодоров Хомутов и того же села крестьянина Ивана Феодорова Хомутова жена Иустиния Феодорова.
Смерть
05.11.1906 ст.
причина смерти: от младенческой. погребена 7.11.1906 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-69XK-J?i=88&wc=QPVB-YVV%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432706&cc=1931806