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Хомутова Неонила Ивановна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1906 ст.

Дата смерти

05.11.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906 ст.

Отец: Хомутов Иван Федорович

Мать: Хомутова (Пудовкина) Наталья Ивановна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
31.10.1906 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Села Болгар крестьянин Евфимий Феодоров Хомутов и того же села крестьянина Ивана Феодорова Хомутова жена Иустиния Феодорова.
Смерть
05.11.1906 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
причина смерти: от младенческой. погребена 7.11.1906 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-69XK-J?i=88&wc=QPVB-YVV%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590432706&cc=1931806

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