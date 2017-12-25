Самодурова (Евстигнеева) Надежда Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1926
Дата смерти25.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1947
Дочь: Можаева (Самодурова) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Самодуров Владимир Павлович
Воиновы Горки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.12.2017