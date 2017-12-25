Самодурова (Евстигнеева) Надежда Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова (Евстигнеева) Надежда Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1926

Дата смерти

25.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1947

Дочь: Можаева (Самодурова) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Самодуров Владимир Павлович

Воиновы Горки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.12.2017

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