(Седова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти16.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: Седов Яков
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
25.10.1935
Сын: Дерюшев Анатолий
Отец ребёнка: Дерюшев Михаил
д. Галево
Рождение ребёнка
30.10.1942
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дерюшев Михаил
С. Патраково Удмуртская республика
Рождение ребёнка
04.12.1947
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Дерюшев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Дерюшев Михаил
Смерть
16.12.1998