(Седова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Седова) Вера

(Седова) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

16.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Седов Яков

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
25.10.1935

Сын: Дерюшев Анатолий

Отец ребёнка: Дерюшев Михаил

д. Галево
Рождение ребёнка
30.10.1942

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дерюшев Михаил

С. Патраково Удмуртская республика
Рождение ребёнка
04.12.1947

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Дерюшев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Дерюшев Михаил

Смерть
16.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close