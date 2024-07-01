Плюшка Мокий Климентьевич 11.05.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Плюшка Мокий Климентьевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

11.05.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1857 ст.

Отец: Плюшка (Плющенко) Клим (Климент) Онуфриевич

Мать: Плюшка (Боридка) Татьяна Яковлевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюшка Ефросинья Тимофеевна

Крещение
11.05.1857 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Плюшка Федор Мокиевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Плюшка Анна Мокиеевна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Плюшка Андрей Мокиевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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