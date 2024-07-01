Плюшка Мокий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1857 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
11.05.1857 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Плюшка Анна Мокиеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно