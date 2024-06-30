Черепков 6) Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепков 6) Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепков Тимофей Логович

Мать: Черепкова Дуня х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепков Х Александрович

Мать ребёнка: Черепкова Анфиса (Фиса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепкова Ия Александровна

Мать ребёнка: Черепкова Анфиса (Фиса)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепкова Анфиса (Фиса)

Смерть
Неизвестно

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