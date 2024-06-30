Черепков 6) Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепков Тимофей Логович
Мать: Черепкова Дуня х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Черепкова Анфиса (Фиса)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепкова Ия Александровна
Мать ребёнка: Черепкова Анфиса (Фиса)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепкова Анфиса (Фиса)
Смерть
Неизвестно