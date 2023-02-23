Тремасова (Крючкова) Агрипина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Крючкова) Агрипина Игнатьевна

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Место рождения

ст.Ключики

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

11.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

ст.Ключики
Рождение ребёнка
20.06.1930

Дочь: Лобанова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович

Рождение ребёнка
30.09.1932

Дочь: Кабанова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович

Рождение ребёнка
16.11.1934

Сын: Тремасов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович

Смерть
11.08.1988
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