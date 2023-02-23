Тремасова (Крючкова) Агрипина Игнатьевна
Место рожденияст.Ключики
Дата рождения17.06.1907
Дата смерти11.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
ст.Ключики
Рождение ребёнка
20.06.1930
Дочь: Лобанова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович
Рождение ребёнка
30.09.1932
Дочь: Кабанова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович
Рождение ребёнка
16.11.1934
Сын: Тремасов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Тремасов Св Во 17.07.1949 Михаил Федорович
Смерть
11.08.1988