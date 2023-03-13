Кутукова Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутукова Марѳа

Кутукова Марѳа

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаилъ Тихановъ

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кутуковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кутуковъ Илья

Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Кутуковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Кутуковъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутуковъ Илья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close