Кутукова Марѳа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаилъ Тихановъ
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кутуковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кутуковъ Илья
Рождение ребёнка
08.03.1883
Сын: Кутуковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Кутуковъ Илья
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутуковъ Илья