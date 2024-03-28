Кудинова (Павлушина) Евдокия Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886
Отец: Павлушин Адриан Евгеньевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1905
Сын: Кудинов Николай Степанович
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: (Кудинова) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: (Кудинова) Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Иванова (Кудинова) Юлия Степановна
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1912
Дочь: (Кудинова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1916
Дочь: (Кудинова) Любовь Степановна
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кудинов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович
Смерть
Неизвестно