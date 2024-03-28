Кудинова (Павлушина) Евдокия Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Павлушина) Евдокия Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886

Отец: Павлушин Адриан Евгеньевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1905

Сын: Кудинов Николай Степанович

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: (Кудинова) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: (Кудинова) Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Иванова (Кудинова) Юлия Степановна

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: (Кудинова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1916

Дочь: (Кудинова) Любовь Степановна

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кудинов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Кудинов Стефан Петрович

Смерть
Неизвестно

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