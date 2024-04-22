Давиденко Иван Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
12.03.1843 ст.
Сын: Давиденко Никифор Иванович
Мать ребёнка: Давиденко Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давиденко Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Давиденко Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давиденко Мария Ефимовна
Смерть
До 1858