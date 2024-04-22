Давиденко Иван Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавиденко Иван Иоакимович

Давиденко Иван Иоакимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Давиденко Иоаким Иванович

Мать: Давиденко Марина Павловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.03.1843 ст.

Сын: Давиденко Никифор Иванович

Мать ребёнка: Давиденко Мария Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давиденко Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Давиденко Мария Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давиденко Мария Ефимовна

Смерть
До 1858
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close