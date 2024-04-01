Борисова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиОколо 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Рождение ребёнка
1771
Рождение ребёнка
05.02.1775
Сын: Борисов Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Борисов Афанасий Отставной Драгун Кр. Полуденной Борисов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Борис Шестернин
Смерть
Около 1788