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Борисова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Около 1788

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Афанасий Отставной Драгун Кр. Полуденной Борисов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Миронова (Борисова) Матрона Афанасьева

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Отставной Драгун Кр. Полуденной Борисов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Бабаковская (Борисова) Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Отставной Драгун Кр. Полуденной Борисов

Рождение ребёнка
05.02.1775

Сын: Борисов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Борисов Афанасий Отставной Драгун Кр. Полуденной Борисов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Борис Шестернин
Смерть
Около 1788

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