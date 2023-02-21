Клепцов Петр Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Клепцов Федот Зотович
Бракосочетание
08.10.1877
Жена: не указана
Бракосочетание
08.10.1877
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1881
Дочь: Клевцова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Клепцова Евдокия Адриановна
Рождение ребёнка
14.05.1889
Дочь: Шабалина Елена Петровна
Мать ребёнка: Клепцова Евдокия Адриановна