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Клепцов Петр Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Клепцов Федот Зотович

Мать: Клепцова Елена Никифоровна

Бракосочетание
08.10.1877

Жена: не указана

Бракосочетание
08.10.1877

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1881

Дочь: Клевцова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Клепцова Евдокия Адриановна

Рождение ребёнка
14.05.1889

Дочь: Шабалина Елена Петровна

Мать ребёнка: Клепцова Евдокия Адриановна

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