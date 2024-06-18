Гончарова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Леонтий Наумович

Смерть
Неизвестно

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