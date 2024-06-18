Гончарова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Гончаров Леонтий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно