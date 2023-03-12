Торопов Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Нотариус, губ сектретарь Невский пр. д. 50, кв. 25
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Торопова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Торопова Агафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно