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Торопов Василий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Нотариус, губ сектретарь Невский пр. д. 50, кв. 25
Развод
Неизвестно

Жена: Торопова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Торопова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Торопова Агафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Агафья Степановна

Смерть
Неизвестно
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