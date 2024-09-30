Халцонен (Ряттё) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1897
Рождение ребёнка
19.03.1900
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
07.06.1902
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
05.05.1905
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
03.01.1909
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
18.01.1916
Сын: Халцонен Николай Иванович
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно