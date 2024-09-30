Халцонен (Ряттё) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Ряттё) Мария Ивановна

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

27.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1897

Муж: Халцонен Иван Адамович

Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Халцонен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1902

Сын: Халцонен Иван Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1905

Сын: Халцонен Петр Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Халцонен Захар Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1916

Сын: Халцонен Николай Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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