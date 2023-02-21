Галкин Виктор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Виктор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922

Отец: Галкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Галкин Петр Викторович

Мать ребёнка: Дурнопьянова Валентина Николаевна

Андрюки, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнопьянова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Подполковник авиации
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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