Галкин Виктор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922
Отец: Галкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1954
Мать ребёнка: Дурнопьянова Валентина Николаевна
Андрюки, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Подполковник авиации
Гражданство
Неизвестно
Смерть
Неизвестно