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Полосковъ Иванъ

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Место рождения

Шереметьево, Архангельское тож.

Дата рождения

1728

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Полосковъ Михаила

Мать: не указана

Шереметьево, Архангельское тож.
Рождение ребёнка
1751

Сын: Полосковъ Григорей

Мать ребёнка: Полоскова Евдокея

Рождение ребёнка
1758

Сын: Полосковъ Игнатей

Мать ребёнка: Полоскова Евдокея

Рождение ребёнка
1761

Сын: Полосковъ Трофимъ

Мать ребёнка: Полоскова Евдокея

Рождение ребёнка
1764

Сын: Полосковъ Василей

Мать ребёнка: Полоскова Евдокея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоскова Евдокея

Смерть
1786
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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