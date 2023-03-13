Полосковъ Иванъ
Место рожденияШереметьево, Архангельское тож.
Дата рождения1728
Дата смерти1786
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Полосковъ Михаила
Мать: не указана
Шереметьево, Архангельское тож.
Рождение ребёнка
1751
Сын: Полосковъ Григорей
Мать ребёнка: Полоскова Евдокея
Рождение ребёнка
1758
Сын: Полосковъ Игнатей
Мать ребёнка: Полоскова Евдокея
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полосковъ Трофимъ
Мать ребёнка: Полоскова Евдокея
Рождение ребёнка
1764
Сын: Полосковъ Василей
Мать ребёнка: Полоскова Евдокея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полоскова Евдокея
Смерть
1786
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан