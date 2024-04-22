Софья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Семен Миронович
Мать: Ирина Сергеевна
РС1816 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-GXC7?i=441&wc=M6M5-T68%3A224254401%2C231474801%2C231599901&cc=1929530 РС1834 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-CSLV?i=5... Показать все
Бракосочетание
12.05.1815 ст.
Муж: Никита Иванович
Для жениха втрой брак https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWW-HCP?i=539&wc=Q866-2VW%3A375541101%2C387234201%2C387242401%2C387269801&cc=1921824
Рождение ребёнка
26.09.1820 ст.
Дочь: Устина Никитична
Отец ребёнка: Никита Иванович
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9WYD?i=673&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRR-CCTZ https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-CQP?i=12&wc=Q866-... Показать все
Смерть
Неизвестно