Уренцевъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУренцевъ Афонасий

Уренцевъ Афонасий

avatar

Место рождения

4-я Усерганская волость

Дата рождения

27.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1896

Отец: Уренцевъ Ефимъ

Мать: Уренцева Акулина

4-я Усерганская волость
Бракосочетание
31.01.1916

Жена: Уренцева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Уренцева Евдокия

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close