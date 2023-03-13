Уренцевъ Афонасий
Место рождения4-я Усерганская волость
Дата рождения27.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1896
Отец: Уренцевъ Ефимъ
Мать: Уренцева Акулина
4-я Усерганская волость
Бракосочетание
31.01.1916
Жена: Уренцева Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Уренцева Евдокия
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан